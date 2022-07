David Hallyday grand-père pour la première fois, Sylvie Vartan sous le choc !

Le chanteur de 55 ans a également laissé exploser sa joie : "Bienvenue à ce merveilleux petit Jedi dans ce monde de fous. Il est tombé du bon côté, il a les meilleurs parents du monde. Je vous aime éternellement." David Hallyday est aussi excité que chamboulé. A l'image de sa mère Sylvie Vartan - l'arrière-grand-mère du petit garçon - à Paris Match. Elle-même a d'ailleurs du mal à se faire à l'idée que son fils soit grand-père : "Ça fait bizarre. On se dit : 'Comment ?' Parce que c'est mon bébé quand même et ça restera toujours comme ça. Quand on est parent, les années ne comptent pas."

En apprenant que sa petite-fille avait accouché, Sylvie Vartan ne s'est pas posé de questions et a sauté dans le premier avion pour être auprès des siens : "Je suis venue pour ça ! J'ai fait tout le voyage pour le rencontrer. Je suis ravie de l'avoir vu, il fait le bonheur de ses parents et de sa famille. Que ça continue ! C'est un vrai bonheur et d'avoir un beau petit-enfant, c'est magnifique. C'est très touchant de voir ma petite-fille tellement heureuse." Une source de joie incroyable qui devrait grandement inspirer cette famille d'artistes...