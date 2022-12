"Ni copine ni trop sévère" : Emma Smet se confie sur sa relation avec sa maman Estelle Lefébure

Emma Smet et sa mère Estelle Lefébure, toutes deux égéries de la marque Falconeri, accordent un entretien à Madame Figaro, ce vendredi 2 décembre. Le jeune mannequin et actrice se confie notamment sur l'éducation qu'elle a reçue de la part de sa mère. "Maman est une vraie maman, partage Emma Smet. Ni copine ni trop sévère. Mais très complice. Elle a su mettre le curseur au bon endroit. Elle a toujours été protectrice sans vouloir m'étouffer. Elle m'a donné des conseils très précieux. Dont un que je conserve dans ma tête : 'Fais tout ce que tu fais avec sérieux sans te prendre au sérieux'. Je crois que c'est la devise la plus sage et la plus concrète que j'ai jamais reçue."

Un entretien que mère et fille ont effectué en étant "lascivement allongées", chacune dans un "pyjama de soie bleu", "le temps d'un shooting", écrit le magazine. "Cette position nous est assez naturelle. Quand mes filles étaient plus jeunes, nous passions beaucoup de temps ensemble sur mon lit, le dimanche matin chez ma mère, en Normandie", se souvient notamment l'ex-femme de David Hallyday tandis que leur fille précise : "Nous écoutions les cloches des vaches et le caquètement des poules. Là-bas, c'est le bonheur, la nature, le calme."

Plus tard, j'ai compris

Cette interview était également l'occasion pour Emma Smet d'expliquer dans quelle mesure les notoriétés de sa mère, de son père et de son grand-père, qui n'est autre que Johnny Hallyday, ont eu un impact sur son enfance. "J'ai mis beaucoup de temps à réaliser tout cela. Quand j'étais petite et qu'on me disait que j'étais la fille de... ou la petite fille de..., je me demandais toujours : 'Mais qui sont ces gens qui connaissent si bien mes parents ?' Plus tard, j'ai compris. Mais rien n'a jamais altéré mes relations avec les membres de ma famille, qu'ils soient ou non célèbres", a-t-elle confié au magazine.

Pour rappel, sa soeur Ilona a récemment accouché de son premier enfant. Une naissance qui a rendue Emma Smet "plus qu'heureuse", comme elle l'expliquait cet été dans les colonnes de Nice-Matin.