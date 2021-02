Estelle Lefébure : Maman fière d'Ilona, star du nouveau clip de Kendji Girac

Lors du tournage, le 13 janvier dernier à Paris, Kendji Girac couvrait sa partenaire d'éloges et vantait ses talents d'actrice. "Je voulais vraiment Ilona Smet sur ce clip. Elle ressemble vraiment à l'image du clip, la fille que je voulais, assez parisienne (...), classe, jolie, joli regard, très gentille en plus, très sympathique", a expliqué le chanteur dans une séquence de l'émission 19.45 diffusée sur M6. Dans le clip d'Évidemment, Ilona et lui incarnent un couple déchiré. La jeune femme le quitte en pleine rue, par un après-midi venteux, avant de revenir sur sa décision et de retrouver son compagnon (fictif).

"C'est une première expérience pour moi de faire un clip. J'ai vu mes parents [Estelle Lefébure et David Hallyday, NDLR], mes grands-parents [le défunt Johnny Hallyday et Sylvie Vartan] faire et c'est vrai que pour moi, ça s'est fait tout naturellement", confiait Ilona Smet au 19.45. Lui donnera-t-elle envie de se lancer dans la comédie, comme sa petite soeur star de la série Demain nous appartient, Emma ?