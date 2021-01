Hélène Darroze décroche 3 étoiles au Michelin : "J'en tremble encore..."

Décidément, Top Chef est à l'honneur dans le Guide Michelin cette année ! En plus de Mory Sacko (Top Chef 2020), Baptiste Renouard (Top Chef 2019) et Coline Faulquier (Top Chef 2016), c'est une autre figure du célèbre concours culinaire de M6 qui obtient une étoile. Les candidats ont décroché leur premier graal, mais Hélène Darroze est récompensée à un autre niveau : elle a obtenu 3 étoiles dans la nouvelle édition Grande-Bretagne et Irlande du Guide rouge !

Son restaurant parisien Marsan a obtenu deux étoiles, et son établissement londonien The Connaught a été décoré de trois étoiles cette année. Une véritable consécration pour Hélène Darroze. "J'en tremble encore... c'est incroyable. Je ne m'y attendais pas. On a senti qu'il y avait eu beaucoup d'inspections, notamment dans les deux dernières semaines d'ouverture, confie-t-elle à nos confrères du Monde après la grande annonce. Mais pour moi, c'était inatteignable, j'ai toujours pensé que je n'avais pas assez de rigueur. Je ne sais pas comment je vais parvenir à y croire."