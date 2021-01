Top Chef : Un candidat aux commandes de sa propre émission, retour très attendu !

Dans Top Chef, il n'y a qu'un seul gagnant. Mais tous profitent d'une belle visibilité sur M6 et des conseils précieux des quatre chefs de brigades Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Michel Sarran et Paul Pairet. Après le tournage, certains se lancent dans de nouvelles aventures notamment télévisées. C'est le cas de Mallory Gabsi qui a rejoint Philippe Etchebest dans Cauchemar en cuisine, Florian Barbarot qui présente sa propre émission à la télé belge ou encore Merouan Bounekraf qui officie en deuxième partie du Meilleur Pâtissier. De son côté, Mory Sacko s'apprête également à suivre leurs traces.

Il a marqué la onzième saison de Top Chef, diffusée en 2020 sur M6. Et pour le plus grand bonheur des téléspectateurs, Mory Sacko sera de retour à l'antenne dès le mois de février. Le jeune chef proposera sur France 3 une toute nouvelle émission baptisée Cuisine ouverte : un chef sur la route. Le principe du programme est simple : Mory Sacko sillonera la France à la recherche de mets et produits régionaux à mettre en avant via son savoir-faire, avec ses influences culinaires et découvertes. "Il s'agit d'une démarche de découverte d'une région, d'une gastronomie. Tout ça à travers mon oeil, mon prisme", explique-t-il.

Mory Sacko : un restaurant et une émission après Top Chef

Après avoir découvert les spécialités de la région, Mory Sacko se lancera dans une réalisation bien à sa manière et proposera "une recette qui fera rêver et qui sera accessible". "Je ne dis pas que ce sera forcément facile à refaire à la maison mais ceux qui réussiront seront fiers", lance-t-il avec la pointe d'humour que les téléspectateurs lui connaissent.

Rappelons que depuis son passage remarqué dans Top Chef, Mory Sacko a fait du chemin. Le jeune chef a en effet ouvert son propre restaurant. L'établissement, baptisé Mosuke, propose une cuisine gastronomique avec une double influence, africaine d'une part et japonaise de l'autre. Des plats réalisés à partir de produits du terroir français. L'émission Cuisine ouverte : un chef sur la route n'est donc finalement que la suite logique pour Mory Sacko !

Rendez-vous tous les samedis à 20h15 sur France 3 à partir du mois de février 2021 pour suivre Cuisine ouverte : un chef sur la route.