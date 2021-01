Cauchemar en cuisine : Test psychologique, suivi par un expert... Un patron raconte les coulisses

Cauchemar en cuisine fait son grand retour ce lundi 4 janvier 2021 sur M6. Philippe Etchebest est désormais accompagné de Mallory Gabsi, demi-finaliste de Top Chef saison 11 en 2020. C'est à Epoye, près de Reims, que le duo a retrouvé Jean-Jacques, patron de l'établissement Soleil d'Or, et son fils Johan. Une rencontre bien encadrée comme le racontent les restaurateurs à nos confrères de Ouest France.

C'est Johan qui a pris l'initiative d'inscrire le Soleil d'Or au casting de Cauchemar en cuisine, espérant que Philippe Etchebest et son camarade de Top Chef puissent aider son père à remonter la pente. Jean-Jacques était criblé de dettes et face à ces difficultés financières, il peinait à sortir la tête de l'eau. "Au départ, mon père ne voulait pas y participer, il a fallu que je le baratine", se souvient Johan, qui est également serveur au Soleil d'Or. Finalement, Jean-Jacques a cédé. Et il a été surpris par le casting. "Nous avons même dû répondre aux questions d'un psychologue pour être sûr que nous étions aptes à assumer cette émission sur le plan mental", confie-t-il.

"Philippe Etchebest n'était pas là pour faire des câlins"

Le tournage n'a pas été de tout repos pour le duo père/fils ! Comme à son habitude, Philippe Etchebest n'a pas sa langue dans sa poche et n'hésite pas à taper du poing sur la table si nécessaire. "Il me reprochait d'être lent, mais me posait des questions toutes les cinq minutes", se souvient Johan, encore agacé. De son côté, Jean-Jacques en a aussi pris pour son grade : "Quant à moi, il m'a dit que je brassais du vent en cuisine... Je n'ai pas apprécié." Le restaurateur se dit toutefois conscient que "Philippe Etchebest n'était pas là pour faire des câlins".

Finalement, l'histoire finit bien pour Jean-Jacques et son fils Johan. Après le passage du chef étoilé et des caméras, le Soleil d'Or se porte mieux. "Un spécialiste payé par M6 nous accompagne pendant six mois, de la rédaction des menus à la communication en passant par les démarches administratives", lance le duo, bien décidé à aller de l'avant dès l'ouverture des restaurants, une date pour l'heure encore lointaine...

Rendez-vous dès 21h05 sur M6 ce lundi 4 janvier 2021 afin de suivre un nouvel épisode de Cauchemar en cuisine avec Philippe Etchebest et Mallory Gabsi.