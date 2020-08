Mallory Gabsi (Top Chef) ouvre son nouveau restaurant : attention, note salée !

Mallory Gabsi, ancien candidat de Top Chef 2020, croule sous les projets depuis sa participation au programme de M6 et l'un d'entre eux est sur le point de se concrétiser. A compter du 11 août prochain, le jeune homme va accueillir de gourmands clients dans son nouveau restaurant éphémère en Belgique. C'est ce qu'il a révélé sur Instagram, indiquant un lien vers le site. Car oui, impossible de se rendre au Greenhouse sans avoir réservé. Mallory promet alors une "expérience culinaire dans des petites serres" au bord de l'eau de 19h à 22h, du mardi au dimanche, et ce, jusqu'au 23 août.

Au menu, chacun aura l'opportunité de déguster certains plats concoctés dans Top Chef, à savoir des "langoustines en deux façons" ou encore "la pomme de pin déstructurée". Des assiettes gastronomiques à s'offrir pour la jolie somme de 115 euros, hors boissons. Plusieurs services affichent d'ores et déjà complets. "Y'a plus beaucoup de places", précise même Mallory sur Instagram.

Ce nouveau risque donc de rimer avec succès comme cela été le cas avec sa friterie lancée avec un autre candidat, Adrien Cachot. Le 16 juillet dernier, le binôme ouvrait le 140° Street, inspiré de leur restaurant de La Guerre des restos dans Top Chef. Mais, en à peine 24h, les chefs ont fait face à une rupture de stock en raison de l'affluence exceptionnelle des clients. Complètement dépassés et inquiets de voir autant de monde faire la queue pour leurs plats alors que le coronavirus court toujours les rues, ils avaient pris la difficile décision de mettre fin à cette aventure. "Un soir, il y a eu jusqu'à 4 heures d'attente, de la folie ! Avec Adrien, on ne voulait pas de ça. Surtout pour des burgers et des frites, même s'ils étaient très bons (rires)", reconnaissait Mallory pour TV Mag. Il ajoutait : "On ne pouvait pas prendre ce risque de concentrer autant de monde à un même endroit aussi longtemps". Mallory et Adrien poursuivent donc leur chemin séparément sans pour autant exclure l'idée de retravailler un jour ensemble. "Forcément, ce succès nous donne envie de cuisiner encore à deux", avait conclu le petit génie de la cuisine.