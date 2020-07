Adrien et Mallory (Top Chef) obligés de fermer définitivement leur friterie

Leur rêve s'est réalisé, mais il aura été de courte durée ! Dans la dernière saison de Top Chef, les candidats Adrien Cachot et Mallory Gabsi s'étaient alliés pour l'épreuve de la Guerre des restos et avaient réussi à monter une friterie qui en a fait baver d'envie plus d'un devant les écrans.

Une fois la diffusion sur M6 terminée - dont David Gallienne est ressorti gagnant -, les deux cuistots ont décidé de poursuivre l'aventure ensemble. Ils ont ainsi ouvert les portes du 140° Street le 16 juillet dernier sur la péniche de L'Atelier à Paris. Un restaurant éphémère qui aurait dû accueillir des clients jusqu'au 1er août suivant. Seulement voilà, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Comme nous vous en informions en début de semaine, Mallory et Adrien ont été victimes de leur succès en à peine une journée. En effet, ils sont nombreux à s'être rués dans leur établissement pour goûter leurs plats délicieux, ce qui leur a malheureusement valu de se retrouver en rupture de stock dès le lendemain de l'ouverture, vendredi 17 juillet. "On n'avait que deux friteuses. On pensait assurer 400 couverts en une journée, et on a été dévalisés en un midi. Difficile de réaliser l'engouement autour de Top Chef. Ce n'est pas le truc le plus intelligent qu'on ait fait. Je n'ai même pas envie de proposer à d'autres candidats de nous rejoindre pour nous aider, parce que ce ne serait pas un cadeau. Mais bon, ça va le faire, hein !", confiait Adrien Cachot le jour même.

Pas défaitiste, le duo emblématique de Top Chef souhaitait malgré tout poursuivre son activité. Mais voilà, un nouveau problème est survenu. C'est Mallory cette fois qui a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour annoncer la fermeture définitive du 140° Street. "On est vraiment désolés, mais l'aventure va s'arrêter", a annoncé sur Instagram lundi 20 juillet. Et d'expliquer : "On a lancé ce projet pour vous rencontrer dans la vraie vie, échanger, rire. On est bluffé d'avoir eu autant de retours positifs, de vous voir si heureux, mais on est vraiment désolé, l'aventure doit s'arrêter ! Vous avez été très nombreux, mais au vu de la situation actuelle, avec le Covid et les mesures qui ont été prises aujourd'hui... On ne veut exposer personne." En effet, les autorités ont indiqué que le virus reprenait de l'ampleur en France ces derniers jours, à tel point que le port du masque est devenu obligatoire dans certaines circonstances. Un obstacle de taille pour Mallory et Adrien qui ne veulent prendre aucun risque avec leurs clients. "Gardez la patate", a conclu Mallory, avec la promesse de revenir "très bientôt" avec de nouveaux projets culinaires.