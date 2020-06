David Gallienne, gagnant de Top Chef 2020 : "Je n'ai plus peur d'oser"

David Gallienne est le grand gagnant de Top Chef 2020 et il a remporté un peu plus de 56 000 euros. Le chef étoilé qui a battu Adrien Cachot a accepté de revenir sur son aventure pour Purepeople.com.

Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez découvert que vous étiez le grand gagnant de Top Chef 2020 ?

Une immense joie ! J'ai de suite pensé à tous les sacrifices de ces dernières années, tout le travail acharné. Mais j'ai aussi pensé à mes proches, ma famille, mes amis et ma cheffe [Hélène Darroze, NDLR] à qui j'avais fait la promesse de l'emmener jusqu'au bout du concours culinaire !

Vous doutiez-vous que vous alliez remporter la compétition ?

Alors là, pas du tout ! Mais je m'étais fixé un objectif et c'est cet objectif et la volonté qui vont avec qui m'ont permis de me surpasser sur chaque épreuve. Mais j'aurais très bien pu sortir avant... le niveau était de taille !

Selon vous, qu'est-ce qui a fait la différence avec Adrien Cachot ?

Peut-être que mon côté plus classique a été plus rassurant.

Pas trop dur d'avoir vécu cette victoire sans être entouré de tous vos proches ?

Mes proches ne sont jamais loin de moi, car ils sont dans mon coeur. Et puis il n'est pas trop tard pour fêter tout cela.

À qui souhaitez-vous dédier cette victoire ?

À tous les gens que j'aime et qui m'ont soutenu durant toutes ces années et aussi durant le concours ! Et évidemment à mon ami Éric Guérin et à ma cheffe Hélène Darroze.

Est-ce que participer à Top Chef vous a appris des choses ou à changer des choses dans votre façon de cuisiner ?

Avec Top Chef, j'ai beaucoup appris sur ma cuisine et il y a beaucoup de choses qui ont changé. Que cela soit dans l'interprétation, la profondeur des goûts et plein d'autres choses... Aujourd'hui, je n'ai plus peur d'oser.

Avez-vous gardé contact avec Hélène Darroze ?

Nous gardons contact avec Hélène Darroze, car une mère de coeur n'abandonne jamais son enfant et un enfant a toujours besoin de sa mère ! C'est une femme vraiment extraordinaire.

Si vous pouviez changer une chose dans votre aventure, ce serait laquelle ?

Je ne regrette rien et, d'ailleurs, les regrets, cela ne sert à rien. Il y a juste une chose sur laquelle je ne me ferai plus avoir : me tromper entre le sel et le sucre... mais on est humains, n'est-ce pas ? Et l'erreur également... c'est pour cela que j'ai su rebondir.

Avez-vous des projets à la télévision ou des livres de recettes à venir ?

Oui, il y a des projets en cours dont je me garde la surprise encore !

Vous avez remporté plus de 56 000 euros, qu'allez-vous faire avec cet argent ?

Je ne sais pas encore, mais ça va sans doute être un bon coup de pouce pour les investissements qu'il reste à faire au restaurant [Le Jardin des plumes, à Giverny, NDLR].

Sur Google, lorsque l'on tape votre nom, on se rend compte que beaucoup de téléspectateurs se demandent si vous êtes de la même famille que l'acteur Guillaume Gallienne. Est-ce le cas ?

Du tout, ou sinon c'est vous qui m'apprendriez quelque chose ! Mais j'aimerais beaucoup rencontrer Guillaume Gallienne, c'est vrai !

Vos enfants ont-ils une âme de cuisinier comme leur papa ?

Ils adorent cuisiner avec moi, oui. C'est dans le sang, il faut croire.

