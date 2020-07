Adrien et Mallory (Top Chef) : Leur friterie dévalisée, fermeture express

Leur friterie avait fait baver les fans de Top Chef 2020 lors de l'épreuve de La Guerre des restos. Ils l'ont ouverte en vrai et certains étaient même venus de Belgique pour goûter les frites d'Adrien Cachot, finaliste perdant face à David Gallienne, et Mallory Gabsi, demi-finaliste de cette même saison. Le succès a été tel que les candidats ont dû prendre des décisions difficiles et radicales.

Nos confrères du Parisien se sont rendus au 140° Street qui a ouvert ses portes le jeudi 16 juillet 2020 sur la péniche de L'Atelier à Paris. Pour ce grand jour, la foule est présente sur des dizaines de mètres, prêtes à goûter les préparations des deux génies de Top Chef. Mais voilà, les deux hommes qui ont monté ce projet en deux semaines n'ont pas prévu assez grand. Ils s'imaginaient qu'en plein juillet les choses seraient calmes et n'avaient pas réalisé à quel point ils étaient populaires. Résultat, dès le vendredi midi, ils ont été contraints de fermer leur restaurant, car ils se sont retrouvés en rupture de stock.

Adrien Cachot témoigne : "On n'avait que deux friteuses. On pensait assurer 400 couverts en une journée, et on a été dévalisés en un midi. Difficile de réaliser l'engouement autour de Top Chef. Ce n'est pas le truc le plus intelligent qu'on ait fait. Je n'ai même pas envie de proposer à d'autres candidats de nous rejoindre pour nous aider, parce que ce ne serait pas un cadeau. Mais bon, ça va le faire, hein !" Car oui, les deux hommes ont décidé de rebondir et de rouvrir dans de meilleures conditions.

Pour ce faire ils ont commandé deux friteuses en urgence et ont aménagé la cuisine pour qu'elle soit plus grande. Mais avant cela, ils ont dû faire face aux clients qu'ils n'ont pas pu recevoir, car l'annonce de la fermeture a été faite tard dans la matinée. Entre excuses et petites notes d'humour, Adrien Cachot et Mallory Gabsi n'ont essuyé aucune remarque désobligeante. Le public les aime, à présent ils ne peuvent plus en douter.

Si tout va bien, 140° Street sera ouvert jusqu'au 1er août.

Pour rappel, Adrien Cachot et Mallory Gabsy y proposent "des frites belges authentiques, des croquettes de crevettes grises revisitées dans un potato bun et des sandwichs, comme le 'baoguette' aubergine et anguille fumée au vert, 'un classique belge twisté aux codes asiatiques', et la mitraillette pulled pork (porc confit, herbes fraîches, comté, pickles).