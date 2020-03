Mallory (Top Chef 2020) déjà approché : ce drame qui l'a empêché de participer

Le 19 février, M6 a diffusé le premier épisode de Top Chef 2020. Les téléspectateurs ont fait la connaissance des quinze nouveaux candidats, parmi lesquels Mallory Gabsi (22 ans). Mais le public aurait pu le voir évoluer dans l'émission bien avant, comme l'a révélé Le Parisien du 4 mars.

La production de Top Chef l'a en effet repéré en 2018. Il avait été contacté pour participer à Objectif Top Chef. Il aurait dû séduire Philippe Etchebest avec ses plats dans l'espoir d'intégrer sa brigade. "Philippe Etchebest, il secoue les candidats. J'en aurais bien eu besoin, mais je n'étais pas prêt", a-t-il justifié son refus.

Vraiment très intéressée par son profil, la production est revenue à la charge l'année suivante, mais pour qu'il participe à Top Chef cette fois-ci. Malheureusement, un drame familial l'a contraint à refuser une nouvelle fois la proposition. Il venait de perdre sa grand-mère et comme il l'a souligné, "priorité à la famille". Mais la troisième fois était la bonne et, pour l'heure, le membre de la brigade d'Hélène Darroze brille dans le concours. "Le jour où la production m'a appelé pour me dire que j'étais sélectionné, la pression est montée. Je représente mon pays, quand même. Alors, je me suis entraîné, entraîné et encore plus entraîné", a déclaré le candidat belge qui travaille au Seagrill, un restaurant deux étoiles.

J'ai eu peur

En participant à Top Chef, Mallory souhaitait notamment faire passer le message qu'il ne fallait jamais baisser les bras. Et il sait de quoi il parle. "Malheureusement, j'ai eu un accident en 2014. À la fin de mon stage dans un restaurant étoilé aussi, on m'a baptisé. C'est un peu dans la rigolade, pour dire au revoir à quelqu'un qu'on apprécie. Il y avait un seau par terre. Un collègue me l'a jeté, mais il y avait de l'eau mélangée avec de l'acide. Je l'ai pris dans le visage et, depuis ce jour-là, j'ai perdu entièrement la vue d'un côté", expliquait-il dans le premier épisode.

Lors de son interview pour Le Parisien, Mallory a donné plus de détails. "Le produit a continué à ronger mon oeil pendant une semaine. Là, j'ai eu peur. Je me suis demandé si j'allais pouvoir continuer mon métier", a-t-il déclaré. Après un mois et demi d'hospitalisation, le jeune homme a pu sortir. Et c'est plus déterminé que jamais qu'il s'est replongé dans la cuisine. "Au début, je me suis pris pas mal de portes et de poteaux en me retournant. J'ai également perdu la notion des distances. Je dois parfois m'y rendre à deux fois pour attraper des objets", a-t-il précisé. Aujourd'hui, il a la chance de pouvoir vivre de son métier, une belle revanche.