Adrien Cachot (Top Chef) bon perdant : son émouvant bilan de l'aventure

Clap de fin pour cette nouvelle saison de Top Chef ! Mercredi 17 juin 2020, M6 a diffusé la finale tant attendue de la compétition culinaire au cours de laquelle Adrien Cachot et David Gallienne se sont affrontés. C'est ce dernier qui est ressorti grand vainqueur pour son plus grand plaisir ainsi que celui de sa cheffe de brigade, Hélène Darroze, laissant ainsi son adversaire sur la touche. Mais qu'à cela ne tienne, Adrien Cachot ne garde que de bons souvenirs de son aventure et apparaît reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de faire découvrir sa cuisine.

C'est en tout cas ce qu'il a exprimé sur Instagram. Aussitôt la finale diffusée, le protégé de Paul Pairet a fait le bilan de son expérience dans Top Chef, laquelle a bouleversé sa vie. "Si on m'avait dit un jour que je ferais partie d'une si belle aventure, que deux mois de vie allaient changer autant de choses, je n'aurais pu y croire. (...) Je ne suis pas spécialement démonstratif, encore moins drôle mais je n'ai rien changé. Je suis resté simple, limite un peu trop parfois et je pensais que ça n'allait fonctionner avec personne, ni le public, ni les candidats, ni les chefs. Sortir de ma bulle et de ma réserve, je ne l'avais jamais fait avant. J'avais tort !", explique-t-il le 18 juin 2020.

Adrien Cachot retient surtout ses nombreuses amitiés nouées durant le concours, chose à laquelle il s'attendait encore moins. Dans la suite de son message, il rend donc hommage à ses camarades. "Putain qu'est-ce-que j'ai de la chance, la chance d'avoir partagé cette aventure avec de si belles personnes, aujourd'hui devenues des amis, celle d'avoir été suivi et encouragé par un chef qui ne m'a jamais jugé et qui a su voir au-delà des apparences @paulpairet."

S'il a perdu mercredi soir en voulant rester fidèle à lui-même jusqu'au bout et en proposant un menu très audacieux, Adrien ressort toutefois grandi de cette aventure. "Ce que j'ai gagné est inestimable ! Alors merci à tous, famille, amis, chefs et téléspectateurs. Je n'arriverai jamais à vous rendre cette confiance et cet amour car je suis mal organisé mais voilà, merci de tout mon coeur. La route est encore longue, je ne suis qu'en phase d'apprentissage. Mais la cuisine me fait vibrer chaque jour et j'espère que le meilleur est à venir... A la team Top Chef. Bravo à tous !" Ses camarades ont évidemment tous commenté cette tendre publication.