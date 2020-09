Top Chef : Un ex-candidat de retour à la télé, avec sa propre émission !

Le principe de l'émission est le suivant : deux candidats auront pour mission de reproduire une recette. Mais tout ne sera pas si simple. Un buzzer peut s'activer dans chacune des cuisines et permettre à l'un des cuisiniers de lancer une attaque mystère à son concurrent.

Un projet qui a séduit Florian Barbarot, très à l'aise à l'antenne comme il le raconte à la RTBF. "L'amination, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'essaye de m'inspirer de personnes que je regarde à la télé et que je trouve très talentueuses. C'est quelque chose qui vient plutôt naturellement. Je reste moi-même et ça fonctionne. Après, s'il y a du travail à faire, je le ferai, mais pour l'instant, ça se passe assez bien, estime-t-il. Pas besoin d'un coach en coulisses pour le moment !"

Son but ? Prouver que la cuisine est accessible à tous : "Les recettes à réaliser par les candidats sont connues de tous, mais retravaillées avec un peu plus d'étoiles comme on aime bien dire dans le milieu (...). Au niveau de la difficulté, tout le monde peut y parvenir avec un minimum de réflexion. Ce seront des plats simples et rapides à réaliser." Et de conclure : "Ce n'est vraiment pas un domaine réservé à une élite."

En parallèle de ce nouveau projet, l'ancien candidat de la brigade d'Hélène Darroze prépare l'ouverture de son restaurant dans le 18e arrondissement de Paris. Un établissement entre gastronomie et bistronomie où les clients retrouveront la mer dans l'assiette.