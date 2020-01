Alexia Duchêne (Top Chef) : à 24 ans, elle ouvre son premier restaurant

En 2019, les téléspectateurs ont fait sa connaissance sur M6. Alexia Duchêne participait à l'époque à la saison 10 de Top Chef. Ses talents culinaires lui ont valu d'accéder aux demi-finales du programme en passant par les brigades d'Hélène Darroze et Jean-François Piège. Aujourd'hui, c'est en solo qu'elle mène sa barque puisqu'à la fin du mois de décembre dernier, la jeune femme a eu l'opportunité d'ouvrir son tout premier restaurant, nommé Datscha.

Au mois de mai, elle se livrait déjà à ce sujet au micro de Purepeople.com. "J'ouvre un restaurant dans le Marais, à Paris. Ce sera ouvert seulement le soir, des petites assiettes axées sur le végétal, le poisson avec des influences d'un peu partout. Le restaurant s'appellera Datsha, ça veut dire 'maison' en russe. L'idée, c'est que les gens vivent dans cette maison, qu'ils mangent au restaurant, qu'ils boivent un verre... Qu'ils aient le sentiment qu'il n'y a pas besoin de partir pour aller ailleurs", déclarait-elle. L'ascension a été fulgurante pour Alexia, âgée d'à peine 24 ans. Auparavant, elle a fait ses preuves dans les cuisines du Taillevent à Paris, mais aussi à l'étranger et plus particulièrement à Londres et à Copenhague où elle a rejoint les équipes de restaurants étoilés.

Avec son premier restaurant, Alexia compte bien faire les choses comme elle l'entend, à commencer par le recrutement. Lors d'une interview pour Cheek Magazine, la cheffe a confié s'être entourée de gens de confiance : "Au début, mon équipe n'était composée que de potes, puis j'ai dû recruter d'autres personnes, car certain·e·s ont quitté le projet." En outre, elle révèle avoir été la cible de critiques pour avoir une équipe exclusivement composée d'hommes. "On m'a beaucoup critiquée sur le fait que je n'avais pas de fille dans mon équipe, mais j'ai toujours refusé d'embaucher une fille parce que c'était une fille. C'est encore plus discriminant selon moi." D'autant plus qu'Alexia connaît les conditions de travail compliquées pour une femme en cuisine. "Dans les cuisines de restos étoilés, les mecs qui te mettent la main au cul, qui te parlent mal... J'ai reçu des textos quand j'avais 15 ans, à 2h du matin, de mecs qui me disaient : 'Viens chez moi ce soir' et tout... Bah ouais, les mecs sont des oufs. Je veux dire, à un moment donné, il faut que ça s'arrête", balançait-elle auprès de Melty. Quoi qu'il en soit, Alexia peut se vanter d'être à la tête d'un restaurant novateur et ambitieux qui est bien parti pour rencontrer un franc succès. Le début d'une folle success-story.