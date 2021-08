Top Chef - Un juré touché par la Covid : "Je demandais à mes collègues si c'était fade ou non..."

La douzième saison de Top Chef a été marquée par la victoire de Mohamed Cheikh. Le jeune chef a évolué au sein de la brigade d'Hélène Darroze, pas toujours apte à juger ses préparations. En effet, comme elle le révèle à nos confrères de Libération qui lui consacre son portrait mardi 24 août 2021, l'acolyte de Philippe Etchebest, Michel Sarran et Paul Pairet a bien souvent eu du mal à donner son avis car elle souffrait de symptômes post-Covid embêtants, virus qu'elle a contracté en mai 2020.

La fatigue, la gorge qui pique, la la fièvre, les courbatures... et la perte du goût. Ce sont là les maux fréquents liés au coronavirus. Hélène Darroze n'y a pas échappé. Et dur dur de se présenter comme juge dans Top Chef lorsque les papilles gustatives ne sont toujours pas rétablies. "Je devais parfois demander à mes collègues si c'était fade ou non, se souvient-elle. J'ai eu un Covid long. Donc même si je n'ai jamais vraiment perdu le goût, ça fait un peu peur."

Très professionnelle jusqu'au bout, la maman de Charlotte (14 ans) et Quitterie (11 ans) a mis un point d'honneur à accompagner sa brigade le plus loin possible. Mission réussie puisque le grand gagnant de cette édition, Mohamed Cheikh, est l'un des candidats qu'elle a coaché. "C'est un garçon élégant, bienveillant, un très bon cuisinier, qui mérite cette reconnaissance", assure-t-elle.

Rappelons que durant plusieurs semaines, Hélène Darroze, touchée par la Covid-19, a été "dans un état semi-comateux". Et même lorsqu'elle a cru être rétablie, c'était un faux espoir. "Ça revient. Pas aussi fort qu'avant mais avec une fatigue incroyable, un mal de gorge qui revient, avec des sortes de gros rhumatismes. À une période je ne pouvais plus plier les mains", avait-elle confié en mai 2020 à BFMTV. Depuis, elle va beaucoup mieux. Ouf, elle sera d'attaque pour la prochaine saison de Top Chef !