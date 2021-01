Les Enfoirés 2021 : Un chanteur star rejoint la troupe et il était temps !

Les Enfoirés 2021 : à côté de vous est une édition plus que prometteuse ! En effet, parmi les nombreux artistes ayant fait le déplacement à Lyon – les concerts se dérouleront à la Halle Tony Garnier, sans public pour la toute première fois –, les téléspectateurs découvriront de nouvelles têtes. En plus de l'humoriste et comédien Kev Adams, un célèbre chanteur a rejoint la joyeuse bande des Restos du coeur.

Vianney rejoint la troupe des Enfoirés

Il s'agit de Vianney, également coach dans The Voice saison 10 aux côtés d'Amel Bent, Florent Pagny et Marc Lavoine. C'est Anne Marcassus de DMLSTV, la directrice artistique du spectacle, qui a officialisé la bonne nouvelle lors d'une interview accordée à nos confrères du Progrès. "On a Vianney qui arrive cette année", lance-t-elle avant de préciser que d'autres stars du télé-crochet musical de TF1 sont de la partie. "Soprano, Zazie, Jean-Louis Aubert, Florent Pagny et tous les autres seront là", poursuit-elle.

Rappelons que Vianney a composé en l'hymne des Enfoirés, On trace. Et en octobre dernier, alors que son éventuelle participation au concert était attendue, il avait répondu auprès de nos confrères de RTL. "J'ai eu du mal à m'imaginer aux côtés des Enfoirés, j'avais du mal à me dire que je faisais partie d'une famille de chanteurs. Mais ils ont été super, ils m'ont fait de la place petit à petit, ils m'ont demandé d'écrire une chanson. Ils m'ont dit : 'Tu n'es pas obligé de chanter', et j'ai trouvé ça très beau. Ils ont compris que j'étais avec eux, mais que j'avais besoin de temps. Petit à petit, il y a eu cette chanson, ils m'ont proposé de venir voir le spectacle, il ne faut jamais presser le temps", avait-il déclaré. Et de poursuivre : "Et là, je m'y vois mieux. Je me sens plus légitime d'être à côté de tous ces artistes. On veut tous la même chose. J'espère bien me retrouver sur scène bientôt, ce serait un honneur." Il sera donc finalement de la partie pour l'édition 2021 !

L'hymne composé par Slimane, un bel hommage à Jean-Jacques Goldman

Après On trace de Vianney puis À côté de toi de Tibz et Boulevard des airs, cette année c'est Slimane qui compose l'hymne des Enfoirés, Maintenant. Plus artistes à l'instar de Vitaa, Patrick Bruel, Vianney, Nolwenn Leroy, Zazie, Soprano, Florent Pagny, Patrick Fiori, Claudio Capéo ou encore Amir donnent de la voix et portent les tristes paroles écrites par Slimane. "Aujourd'hui encore, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid, ne l'oublie pas", chantent-ils. Des mots durs qui rappellent la chanson des Enfoirés de 1992, composée par Jean-Jacques Goldman.

Un protocole sanitaire strict en pleine crise de la Covid-19

Tout comme ses camarades des Restos du coeur, Vianney doit se soumettre à un protocole sanitaire strict, crise liée à la Covid-19 oblige. Une fois arrivés à l'hôtel, les artistes ont dû se soumettre à un test PCR comme l'avait raconté Michèle Laroque. "On n'aura pas le droit d'aller faire une course ou quoi que ce soit. On va être ensemble, on va prendre que le bus, on va être qu'entre nous pour ne courir aucun risque et on va y arriver comme ça", confiait-elle à RTL en décembre dernier.