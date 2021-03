Les Enfoirés 2021 : L'épouse d'un membre de la troupe grillée à l'arrière-plan !

Mais qui est ce blaireau ?

Florent Pagny est en couple avec Azucena depuis l'année 1993. Il s'est marié à l'artiste peintre et ancien mannequin argentin en 2006 mais avait eu, entre temps, deux enfants : Inca, né le 17 mars 1996, et Aël, née le 26 mai 1999. Le jour de leur première rencontre, les amoureux n'ont, pourtant, pas fait face à l'évidence. "On s'est retrouvés dans une fête donnée par des amis communs, racontait-elle à Gala. Quand je suis arrivée sur place, j'ai d'abord remarqué une Mercedes garée avec des vitres teintées quelque peu déglinguée. En entrant, je croise un bull terrier immonde, un mélange de chien et de cochon, et on me dit : 'C'est la voiture et le chien de Florent Pagny !' Très vite, quelqu'un me serre la main et m'attire vers lui : je me dis 'Mais qui est ce blaireau ?' C'était Florent !"

Leur tendre échange, dans l'émission Les Enfoirés 2021, est loin d'être passé inaperçu. Et pour cause, la troupe d'artistes bénévoles a établi la meilleure audience de TF1 de l'année en réunissant 9,25 millions de téléspectateurs, soit 38,3% de l'ensemble du public. Une émission très difficile à produire sans public . Bravo à Anne Marcassus, son équipe et à Serge Kalfon pour la réalisation !