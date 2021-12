Nolwenn Leroy sublime en micro short en cuir face à Zaz rayonnante en robe pour le 31 décembre

Il est déjà temps de passer à la nouvelle année ! À minuit, vendredi soir, 2022 débutera officiellement et les équipes de France 2 sont prêtes à faire la fête. En effet, l'émission La grande soirée du 31 à Chantilly sera diffusée et c'est Stéphane Bern qui a été choisi pour prendre les commandes du show. Pour cet événement musical enregistré à la fin du mois de novembre, l'animateur accueillera tout au long de la soirée de nombreux artistes tous plus variés les uns que les autres.

"C'est ici, au coeur des grandes écuries de Chantilly, que nous allons faire la fête, chanter et danser sur des rythmes disco. Un endroit étonnant, sublimé pour cette soirée orchestrée par Stéphane Bern entouré de chanteurs, d'artistes aux multiples talents et des danseurs de la troupe du Paradis Latin, sous la direction artistique de Kamel Ouali !", a annoncé France Télévisions. La soirée se clôturera par sublime feu d'artifice.

En plus des danseurs de Kamel Ouali, sont également attendus sur scène : Clara Luciani, Pascal Obispo, Nolwenn Leroy, Zaz, Juliette Armanet, Bénabar, Gérard Lenorman, Julien Doré, Nicoletta, Garou, Tayc, Corneille, Ofenbach, Shouse, Valentina, Enzo (Eurovision Junior 2021), Carla, Angélina, Dany Brillant, Véronique Dicaire, Vincent Niclo, Chico et les Gypsies, Céphaz, Gautier Capuçon, la compagnie équestre des grandes écuries de Chantilly, les troupes du Moulin Rouge et du Lido et du Paradis Latin et le Cirque Phénix et les Folies Gruss.

L'émission sera également diffusée en simultanée sur TV5 Monde ainsi que sur les plateformes Spotify et France Bleu.

La Grande soirée du 31 à Chantilly ce vendredi 31 décembre dès 21h05 sur France 2