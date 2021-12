Eurovision Junior 2021 : La France très bien classée avec Enzo, l'Arménie gagnante

Evènement le dimanche 19 décembre. A la Seine musicale (Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine) se tenait L'Eurovision Junior 2021. Aux commandes de cette belle cérémonie, Olivier Minne, la sublime Elodie Gossuin et Carla Lazzari. Bien que la France n'a pas remporté le concours, son représentant s'est très bien placé.

Après Valentina, qui avait remporté l'Eurovision Junior l'an dernier grâce à son titre J'imagine, c'était au tour d'Enzo de représenter la France. Le Talent de The Voice Kids 2020 a interprété sa chanson très prometteuse Tic Tac. Veste dorée, énergie et grand sourire... le jeune garçon de 13 ans a tout donné afin d'être bien classé et peut être même remporter le concours. Il a fait mouche puisqu'à l'issue du concours, il a terminé en troisième position, après la Pologne, avec 187 points.

C'est l'Arménie qui a remporté L'Eurovision Junior 2021 (224 points), pour la deuxième fois avec la chanson Qami Qami de Maléna, onze ans après la victoire de Vladimir Arzumanyan en 2010 avec Mama. La jeune fille a été particulièrement émue au moment de chanter une nouvelle fois son titre, après sa victoire. Submergée par l'émotion, la candidate âgée de 13 ans a eu bien du mal à retenir ses larmes. C'est une belle revanche puisqu'elle devait déjà participer au concours l'an dernier. Mais elle n'avait pas pu quitter son pays à cause de la crise politique qui sévissait à l'époque entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan,

A la suite du programme, Enzo s'est confié sur sa participation lors de la conférence de presse. "J'étais très stressé. C'était super cool de voir que les jurys m'ont mis en premier, ce sont des professionnels, c'est ça l'important. Je sais dans mon coeur que j'ai gagné", a-t-il déclaré. Et de préciser qu'il rêve de participer à la version adulte du concours.

Du côté des audiences, l'Eurovision Junior 2021 a rassemblé 1,64 million de téléspectateurs ( soit 12% du public).