Eurovision Junior 2021 : Elodie Gossuin, radieuse à l'Eurovision Junior 2021

Ce dimanche 19 décembre 2021 sur France 2 a eu lieu l'édition junior de l'Eurovision. Un événement tout aussi attendu que la version pour adulte - dont la prochaine édition est prévue pour mai 2022 - qui réunit les talents les plus prometteurs de demain. L'occasion pour le jeune Enzo, 12 ans et ancien participant à The Voice Kids, de défendre les couleurs de l'Hexagone.

Durant cette cérémonie, réunissant plus de 19 pays européens, Elodie Gossuin s'est affichée vêtue de plusieurs tenues. D'abord habillée d'une robe blanche, à laquelle l'ancienne Miss France avait parfaitement coordonné ses bijoux qui étaient blancs également, cette dernière s'est ensuite changée, lors des résultats. Souriante et parfaitement apprêtée, la mère de famille - en couple avec Bertrand Lacherie - a ensuite fait sensation aux côtés d'Olivier Minne dans une somptueuse robe rouge à sequins, dévoilant une épaule dénudée.

L'Arménie a remporté le concours

Pourtant, même si la France est arrivée en tête des votes du jury devant la Pologne et l'Arménie, les votes des téléspectateurs ont fait pencher la balance en faveur de Maléna Fox, qui était l'une des favorites de cette édition. L'adolescente de 13 ans - suivie sur son compte Instagram par plus de 60.000 abonnés - a conquis les internautes avec son morceau Qami Qami.

Pour l'anecdote, la jeune adolescente d'origine arménienne devait d'ailleurs conquérir l'année précédente face à Valentina - gagnante du concours en 2020 -. Malheureusement, sa venue avait dû être brusquement annulée suite à la crise politique qui opposait à l'époque l'Arménie et l'Azerbaïdjan.C'est la deuxième fois que le pays remporte le concours puisque leur dernière victoire remonte à 2010, avec la victoire de Vladimir Arzumanyan en 2010, avec la chanson Mama.