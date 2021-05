Eurovision : Damiano David "offensé" par la polémique, il s'apprête à dévoiler la vérité

Cette année, le public a choisi le rock ! Le grand gagnant de l'Eurovision 2021 a été désigné le samedi 22 mai 2021. Alors que la Suisse et la France se battaient pour la victoire, et que l'helvète Gjon's Tears campait la première place du classement des jurys internationaux, c'est le groupe italien Måneskin qui a raflé la victoire en fin de route avec son titre Zitti E Buoni. Malheureusement, ce bonheur est considérablement entaché par une sévère polémique. Damiano David, le chanteur de la formation, est soupçonné d'avoir consommé de la cocaïne sur la table basse de la green room alors que les ambassadeurs de chaque pays attribuaient leurs points.

Je suis vraiment offensé

Damiano David avait déjà démenti ces rumeurs, le soir de l'Eurovision, en pleine conférence de presse organisée à Rotterdam. Invités dans l'émission BBC Breakfast par Dan Walker, le jeune chanteur s'est à nouveau défendu. "C'était le moment où tout le monde donnait ses 12 points et Thomas Raggi [le guitariste du groupe] a cassé un verre, a-t-il rappelé. J'étais en train de me réjouir et j'ai vu tout ce verre cassé et je me suis demandé ce qui s'était passé. Je suis vraiment offensé. Nous sommes un groupe de jeunes, nous sommes passionnés par la musique et tout ça assombrit notre victoire. Je vais faire un test de dépistage de drogues dans les prochaines heures et vous prouver que tout ça s'est passé dans votre imagination."