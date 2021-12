Elodie Gossuin tacle son mari Bertrand Lacherie : elle a plus d'enfants à gérer que ce que l'on croit !

Il y a plus de dix-huit ans, Elodie Gossuin rencontrait l'amour de sa vie : Bertrand Lacherie. Ils se sont mariés le 1er juillet 2006 et ils sont les parents de quatre enfants, soit deux fois deux jumeaux : Jules et Rose (14 ans le 21 décembre) et Joséphine et Léonard (8 ans). La Miss France 2001 (et Miss Europe 2001) mène sa joyeuse petite troupe à la baguette. Interviewée par Télé 7 Jours, Elodie Gossuin n'a pas hésité à évoquer sa petite tribu et à vanner son cher et tendre Bertrand.

La jolie blonde de 40 ans ne l'a jamais caché, avoir quatre enfants et surtout des jumeaux n'est pas évident. Cela demande de l'organisation, beaucoup d'organisation, étant donné qu'elle travaille à côté (sur RFM pour l'émission Le Meilleur des Réveils). "Les semaines sont particulièrement difficiles. J'essaie parfois de contrebalancer, je m'impose au moins 2 à 3 siestes par semaine. Je n'ai jamais deux journées pleines de 4h à 18h d'affilée. Et je ne travaille jamais après la radio le mercredi. Je rentre tout de suite chercher mes enfants à l'école et je passe l'après-midi avec eux", expliquait-elle en 2019 à Télé-Loisirs.

Celle qui sera le 19 décembre prochain aux côtés du présentateur Olivier Minne et de la chanteuse Carla Lazzari pour l'Eurovision Junior 2021, persiste est signe deux ans plus tard et fait de nouveau savoir que les journées sont éreintantes. Elle raconte à Télé 7 Jours : "C'est l'effervescence en permanence, il faut gérer les imprévus, prévoir des plans, A, B et C ! Mentalement et nerveusement, c'est parfois épuisant. j'ai beaucoup de mal à déléguer. Surtout que je n'ai pas quatre enfants à la maison, mais cinq, avec mon mari (Rires)." Une dernière petite phrase qui devrait piquer (avec humour) son mari.

Si Elodie Gossuin tacle gentiment Bertrand Lacherie lors de cet entretien, en réalité, elle sait ô combien elle peut compter sur lui et a déjà rendu hommage à son investissement. "Il y en a toujours un pour relever l'autre. (...) Mon mari s'adapte à mes horaires et est beaucoup père au foyer aussi. Je trouve ça admirable qu'il s'épanouisse en n'ayant pas le 'rôle principal' professionnellement parlant et financièrement parlant. (...) Heureusement qu'il est très concilient parce qu'il a fait bien plus d'efforts que moi", déclarait-elle à Télé Poche.