Elodie Gossuin et son mari Bertrand Lacherie : le couple immortalisé par Rose, l'aînée des jumeaux

Après 15 ans de mariage et deux paires de jumeaux Elodie Gossuin et son mari Bertrand Lacherie s'aiment toujours plus fort. Sur les réseaux sociaux, les parents de Jules et Rose (13 ans) et Léonard et Joséphine (7 ans) ne manquent pas une occasion de se témoigner leur amour. Lundi 23 août 2021, sur Instagram, l'heureux papa et époux a partagé une tendre photo de couple accompagnée d'une belle déclaration à sa douce.

C'est à la plage, dans les bras l'un de l'autre, que Bertrand Lacherie et Elodie Gossuin prennent la pose. Elle s'affiche en robe fleurie dans les tons bleus, cheveux au vent et le regard vers l'horizon en plein baiser à son amoureux, lunettes de soleil vissées sur le nez. "Juste pour t'assurer de mon soutien le plus total en cette journée de reprise d'une année qui sera chargée... mes épaules pour te reposer, mes bras pour te soutenir, mes mains pour te masser, mes oreilles pour t'écouter, mon coeur pour t'aimer", écrit-il en légende de cette belle photo complice.