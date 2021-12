Diane Leyre (Miss France 2022) : Complètement fan, Laurent Ruquier la couvre de compliments !

Diane Leyre continue son marathon médiatique. Une semaine après son sacre qui a eu lieu au Zénith de Caen, Miss France 2022 était invitée à se présenter dans l'émission On est en direct , animée par Laurent Ruquier et Léa Salamé. Et c'est peu dire que ces derniers ont été ravis de recevoir la jolie brune de 24 ans, surtout l'animateur qui avait apparemment misé sur elle avant même la cérémonie.

"Vous êtes très belle et ça moi je l'avais repéré très vite dans les magazines ! Oui, oui, moi aussi, ça peut en surprendre certains ! Mais quand j'ai vu les 29 candidates, je me suis dit 'Miss Île-de-France, c'est la plus jolie !'" , a-t-il révélé. Décidément sous le charme, Laurent Ruquier avait également envoyé un petit message à Diane Leyre sur les réseaux sociaux et avait fait sa promotion dans Les Grosses Têtes sur RTL.

Laurent Ruquier n'est pas seulement émerveillé par le physique avantageux de Diane Leyre, il l'est aussi par son intelligence. "Elle en a dans la tête ! C'est 25 ans la limite pour participer à Miss France, donc c'était la dernière année possible pour vous, et c'est vrai qu'on voit bien, on entend même quand vous nous parlez, que vous avez fait des études, que vous avez vécu, que vous avez voyagé... On a une Miss France un peu plus mûre que peut-être les Miss qu'on a pu avoir les années précédentes. On voit bien que vous avez une facilité à communiquer étonnante", lui a-t-il reconnu.

À noter que Laurent Ruquier et Léa Salamé ont également reçu Muriel Robin pour son spectacle Et Pof!, Jérémy Ferrari en tournée avec son spectacle Anesthésie générale, Inès de la Fressange pour son livre Le bonheur c'est les autres!, Olivier Bonnassies pour son livre Dieu, la science, les preuves, le duo Ofenbach en live et Christophe Castaner, député des Alpes-de-Haute-Provence et président du groupe LREM à l'Assemblée nationale. L'émission a réalisé un record d'audiences samedi soir en réunissant 1,14 million (17,0%) de personnes devant leurs écrans.