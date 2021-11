Nolwenn Leroy "ridicule" lors de son casting pour la Star Ac' : les images dévoilées

Après Jenifer lors de la toute première saison, c'est Nolwenn Leroy qui a été sacrée gagnante de la Star Academy en 2002. Impossible alors pour la chanteuse de ne pas célébrer les 20 ans du programme avec quelques anciens camarades de sa promotion. Samedi soir, elle a donc retrouvé sur TF1 Emma Daumas, Houcine, Anne-Laure, Fabien et Rudy pour se replonger dans leurs souvenirs communs. Il y en a un qu'elle aurait toutefois peut-être préféré oublier : son casting pour intégrer l'aventure.

Nikos Aliagas s'est pourtant amusé à lui faire revoir les images de cette audition qui ne s'est pas très bien passée aux yeux de Nolwenn Leroy. À tel point qu'elle ne pensait pas du tout être retenue. Et pour cause, si elle a tout à fait assuré pour la partie chant de son évaluation, la jolie brune de 39 ans a rencontré beaucoup plus de difficultés lorsqu'il a fallu réaliser quelques pas de danse. Sur les images, on découvre en effet une jeune femme peu à l'aise avec son corps et ayant du mal à enchaîner les pas (voir notre diaporama). "Ah je me dis que c'est mort là", a réagi la maman de Marin (4 ans).

Et pour elle de recontextualiser : "En plus, j'ai failli tomber de la scène parce qu'on ne voyait pas bien le bord et tout le jeu était dans l'ombre. Et à un moment donné j'ai pris tellement de place avec l'ampleur de mes gestes que j'ai failli tomber. Enfin, c'était ridicule, je me suis dit que c'était cuit".

Des débuts timides dans le milieu de la danse qui se sont par la suite dissipés lorsque Nolwenn Leroy a finalement bel et bien rejoint le château de Dammarie-lès-Lys grâce aux conseils de pro. "Kamel (Ouali, ndlr) a changé ma vie. Je misais tout sur le chant et je dois dire qu'il m'a fait aimer la danse et je me suis donnée comme jamais sur le plateau de la Star Ac', et sincèrement c'est un de mes plus beaux souvenirs, les chorés, j'ai vraiment beaucoup beaucoup appris en classe de danse", a-t-elle conclu.