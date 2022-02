Vitaa, très enceinte sur scène : déhanché de folie et surprise à Gims, bébé n'a qu'à bien se tenir !

Enceinte de son troisième enfant, Vitaa a décidé de faire une énorme surprise à Gims alors qu'il donnait un concert à Lyon le 25 février 2022. Malgré son stade de grossesse très avancé, la jolie Charlotte Gonin n'a pas hésité à sauter dans un jet pour surprendre le rappeur. Sur Instagram, l'interprète du titre À fleur de toi a dévoilé les coulisses et les secrets de ce voyage express... et incognito !

"Direction Lyon ce soir on fait une surprise à Gims lui-même ce soir avec Dadju" explique-t-elle, avant de se filmer dans les backstages avec l'ancien membre de Shin Sekaï, "à deux minutes du coup d'envoi". Impatiente de découvrir la réaction de Gims, la chanteuse confie : "Je vous jure je vais faire un enfant qui danse à la naissance. Ils me font faire de ces trucs, on s'équipe en cachette, pas de balance et on y va !"

La femme d'Hicham Bendaoud a ensuite demandé à un ami présent dans le public de filmer en direct la réaction de Gims. En pleine interprétation du titre Bella Ciao, le rappeur a entendu Vitaa chanter à quelques mètres derrière lui. Surpris il se retourne et découvre la chanteuse avancer et le rejoindre sur scène. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de Dadju de s'avancer vers son frère. "Gims était pas prêt ! Et là le choc c'est trop kiffant de faire des surprises", écrit l'acolyte de Slimane.

Pour finir la soirée en beauté, la chanteuse a ensuite rejoint son amie (et femme de Gims) Demdem dans la fosse et a dansé sur les titres du rappeur une bonne partie de la soirée avant de rejoindre son jet privé. A l'intérieur, bébé doit s'accrocher pour suivre le rythme de sa maman ! Dans le public présent ce soir-là, Tony Parker a également partagé plusieurs vidéos de Gims et est apparu avec son fils ainé Josh (né en 2014, fruit de sa relation avec Axelle Francine).

Une magnifique soirée pour toute la famille Gims et pour la maman d'Adam et Liham (6 ans et 10 ans) qui avait récemment déjà chanté avec Gims lors de sa tournée Décennie Tour le 19 février dernier à Rouen. Mais cette fois-ci, ce n'était pas une surprise !