"J'ai chanté très fort ou très faux" : Vitaa, enceinte, victime d'un fail en plein concert

"The show must go on", dit le dicton ! Vitaa s'en fait la parfaite illustration. La chanteuse enceinte de son troisième enfant enchaîne les concerts malgré sa grossesse avancée. Elle a subi un petit problème technique en plein spectacle lundi soir, et s'est confondue en excuses auprès de ses fans.

"J'ai fait ce que je pouvais", écrit Vitaa dans sa story Instagram du lundi 21 février 2022. Le concert de Gims au Zénith de Lille (dont elle était l'invité surprise) à peine terminée, Vitaa s'est excusée pour une présumée mauvaise prestation. Elle en a expliqué les raisons : un problème de son, qui l'a poussée à chanter "très fort" et "très faux".

"Je suis venue refaire une surprise à Lille, sur la tournée de Gims, j'étais invitée sur scène. On a fait une bête version de 'Game Over' en live, enchaînée avec 'Prends ma main'. J'ai pas fait de balance, parce que l'autre jour j'ai balancé, je me suis dit 'Ouais c'est bon, le son, il tue et tout'. Et donc là je monte sur scène et je n'ai pas de voix dans mes ears ! Donc j'ai fait les deux morceaux sans voix, j'avais que la musique. Du coup, j'ai enlevé mes ears et j'ai chanté au hasard, révèle Vitaa dans sa vidéo explicative. Donc je tiens à m'excuser si j'ai chanté très fort ou très faux, mais j'ai chanté ! J'ai fait ce que je pouvais."

Après visionnage de vidéos de sa montée sur scène, Vitaa a relativisé : "Ça va, je m'attendais à pire, je découvre avec vous" !