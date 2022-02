Vitaa, enceinte et ultra sportive : Amel Bent n'en revient pas !

C'est en vidéo que Vitaa avait révélé à ses admirateurs qu'elle attendait son troisième enfant. "Je vous ai caché quelque chose depuis cette tournée. J'attends un petit bébé et voilà je l'ai pas encore dit... Je suis très très heureuse de vous l'annoncer. J'attendais ça depuis tellement longtemps ! (...) Il y a eu des moments difficiles à cause de ça ce sont les premiers mois où j'ai été un peu fatiguée. Mais je me suis moi-même surprise à être en pleine forme et à tenir la cadence donc voilà on a tenu bon et c'était une expérience merveilleuse", confiait-elle, émue, dans son tour bus.

Cet enfant sera son troisième. Vitaa et son mari Hicham Bendaoud sont déjà parents de deux garçons, Adam et Liham (6 et 10 ans).