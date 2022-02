Amel Bent enceinte : la chanteuse canon dans un look ultra moulant

Amel Bent ne pourrait pas être plus heureuse ! Très prochainement, la chanteuse de 36 ans va agrandir sa famille avec l'arrivée de son troisième enfant. Un heureux événement qu'elle attend avec son mari Patrick Antonelli, avec qui elle a déjà eu deux filles, Sofia et Hana, 5 et 4 ans. Cette grossesse apparaît comme un véritable petit miracle pour Amel Bent qui a a été victime d'une douloureuse fausse couche avant de retomber à nouveau enceinte. Prête à accueillir un nouveau bébé dans les prochains mois, elle ne se prive plus de partager son bonheur publiquement. Lors de sorties publiques ou sur les réseaux sociaux, elle multiplie d'ailleurs les apparitions où elle affiche son beau ventre arrondi.

Elle a récidivé lundi 7 février 2022 sur Instagram. Amel Bent s'est en effet laissée aller à poster une photo d'elle captée dans les coulisses des tournages de The Voice. Elle se dévoile dans un total look noir et rock'n'roll avec une veste en cuire posée sur une combinaison pantalon très moulante. Son baby-bump y est largement mis en avant et, forcément, cela lui a valu de recevoir une vague de commentaires. "Magnifique", "La grossesse te va si bien", "Parfaite", "De plus en plus belle", "Sublime", peut-on lire entre autres.