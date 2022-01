Florent Pagny atteint d'un cancer : révélation sur son traitement, un proche sort du silence

C'est sur Instagram, où il compte plus de 228 000 abonnés, que Florent Pagny avait révélé sa maladie. "Je dois faire une annonce un peu particulière. Je ne vais pas pouvoir terminer ma tournée des 60 ans. Je dois annuler l'ensemble de mes concerts suite à un problème de santé. En effet, on vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse pas très sympathique qui ne peut pas s'opérer, donc je dois rentrer dans un protocole de 6 mois de chimiothérapie et de rayons X. Je suis désolé, mais vous savez tous que dans la vie, le plus important c'est la santé", expliquait l'interprète de la chanson Savoir aimer dans une vidéo mise en ligne mardi 25 janvier 2022.

Florent a reçu une avalanche de messages de soutien en commentaire de sa publication. "Force et courage dans cette épreuve à toi mon ami", a par exemple écrit Pascal Obispo. "Tu vas surmonter ça. On pense fort à toi !", a ajouté David Hallyday. Amel Bent, Nikos Aliagas, Hélène Segara, Vincent Cerutti, Daniela Lumbroso, Julie Obispo, le rappeur Kalash Criminel et bien d'autres ont également encouragé le chanteur.