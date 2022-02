Vitaa très enceinte : canon en petite robe noire et cuissardes, elle continue de faire le show sur scène !

"Merci à tous pour votre accueil, merci à toi mon frère @gims quel kif de partager la scène avec toi t'es le king", a écrit Vitaa dans sa story du jour. La chanteuse a pris du plaisir et en a procuré aux chanceux spectateurs présents au Zénith de Rouen.

Ainsi, Vitaa achève une nouvelle semaine de sa grossesse ! Elle l'avait commencée mardi 15 février, en se rendant au Parc des Princes avec son mari, Hicham Bendaoud. Le couple a assisté au huitième de finale aller de la Ligue des Champions qui opposait le Paris Saint-Germain au Real Madrid. Les Parisiens se sont imposés par la plus petite des marges, 1 but à 0, grâce à Kylian Mbappé.

C'est en vidéo que Vitaa avait révélé à ses admirateurs qu'elle attendait son troisième enfant. "Je vous ai caché quelque chose depuis cette tournée. J'attends un petit bébé et voilà je l'ai pas encore dit... Je suis très très heureuse de vous l'annoncer. J'attendais ça depuis tellement longtemps ! (...) Il y a eu des moments difficiles à cause de ça ce sont les premiers mois où j'ai été un peu fatiguée. Mais je me suis moi-même surprise à être en pleine forme et à tenir la cadence donc voilà on a tenu bon et c'était une expérience merveilleuse", confiait-elle, émue, dans son tour bus en décembre dernier.

Vitaa et son époux sont déjà parents de deux garçons, Adam et Liham (6 et 10 ans).