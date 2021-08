Vitaa blessée et immobilisée : son fils aux petits soins, kiné "le plus mignon"

Ce voyage a été gâché par une vilaine chute, survenue dimanche 15 août. Vitaa est tombée alors qu'elle se trouvait chez sa belle-soeur ! L'interprète de Pourquoi les hommes a tenu ses abonnés informés en postant un selfie de sa jambe blessée, allongée sur un lit d'hôpital.

"Évidemment, fallait que ça finisse aux urgences", avait-elle commenté, avant de rassurer les internautes : "Merci à tous pour vos messages ! Très mauvaise chute. Soirée aux urgences. On sera fixés très bientôt, j'espère que ce n'est pas trop grave."

Vitaa peut donc compter sur l'attention de ses trois hommes. Hicham Bendaoud et elle sont parents de deux garçons, Liham et Adam, âgés de 10 et 6 ans. Très discrète sur sa vie de couple et de famille, Vitaa a évoqué le rôle qu'a joué son époux dans sa carrière et sa vie, dans une interview accordée à Paris Match et parue au mois d'avril. Elle confiait : "Après 900 000 albums vendus sur le premier [album, À Fleur de toi sorti en 2007, NDLR], le deuxième a beaucoup moins marché. Ça a été un coup dur et j'ai voulu faire un break. Je me suis arrêtée pendant près de quatre ans, où je me suis construite... Quand j'ai repris la musique, j'ai eu la chance que mon mari travaille avec moi. Il a une vision très neutre parce qu'il ne vient pas de ce milieu. J'ai pu me concentrer sur l'artistique et déléguer le reste."