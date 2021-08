Vitaa hospitalisée : elle termine ses vacances aux urgences !

Ouille ! Vitaa a été victime d'une vilaine chute, dimanche 15 août. La chanteuse de 38 ans se trouvait chez sa belle-soeur, en compagnie de ses enfants Adam et Liham (6 et 10 ans) lorsqu'elle est tombée ! Si l'interprète de Pourquoi les hommes n'a pas donné de détails sur le pourquoi ou le comment de la chose, elle a dévoilé une photo d'elle, allongée sur son lit d'hôpital.

Dans sa story Instagram, l'artiste écrit : "Evidemment, fallait que ça finisse aux urgences". Vitaa prend en photo sa jambe gauche toute bronzée et apparemment gonflée, avec une poche de glace posée au niveau du genou. De quoi inquiéter les fans de la chanteuse, qui est suivie par plus de 900 000 personnes sur le réseau social ! Quelques heures plus tard, elle a donné de ses nouvelles à ses abonnés. Toujours en story, elle explique : "Merci à tous pour vos messages ! Très mauvaise chute. Soirée aux urgences. On sera fixés très bientôt, j'espère que ce n'est pas trop grave."