Amel Bent cash sur les disputes avec Camélia Jordana et Vitaa : "Des larmes pour un accord changé"

C'est la sortie à retenir de ce vendredi 4 juin 2021 : Amel Bent, Camélia Jordana et Vitaa ont uni leurs forces et leurs plus grands tubes dans l'album Sorore. Les trois artistes - toutes signées au même label - nous offrent un bel opus de reprises. Si le résultat est propre et harmonieux, l'enregistrement de l'opus n'a parfois pas été une partie de plaisir.

Dans son passage à Laissez-vous tenter (RTL) le jeudi 3 juin 2021, Amel Bent a concédé plusieurs désaccords entre ses consoeurs. "On réinvente chacun de ses morceaux et ça a été un ascenseur émotionnel pour toutes les trois, confie-t-elle, avant de citer un exemple. Parfois, ça boudait un peu. 'Mais pourquoi vous avez touché à cette note ? J'y tiens'. Il y a eu des larmes en fait, pour un accord changé."

Ces larmes et autres disputes témoignent surtout du fait que les chansons interprétées sont très importantes pour Vitaa, Camélia Jordana et Amel Bent. Elles ont fait leurs beaux jours et le bonheur de leurs fans. "C'est bien aussi en tant qu'artiste de se rendre compte à quel point, les chansons, nos chansons, on les aime. Elles racontent un morceau de notre histoire très fort, avec notre public, et changer un tout petit bout de ce truc-là, c'est presque une trahison, parfois. Moi je l'ai vécu comme ça", développe Amel Bent.

A des années-lumière d'être un girls band, Camélia Jordana, Vitaa et Amel Bent veulent surtout célébrer le fait que trois artistes fortes et reconnues s'associent pour un grand projet. "Ces chansons sont des bouts de nous, quand ça fait plus de dix ans qu'on les chante, qu'elles nous collent à la peau et qu'on en connaît les moindres recoins... Un accord, ça peut te briser le coeur. C'est dur de s'en détacher. Une fois que c'est fait, en revanche, c'est comme un accouchement, c'est un soulagement", argumente l'interprète de Ma Philosophie dans un entretien croisé à 20 Minutes paru vendredi. Toutes les trois sont heureuses d'avoir sorti un album à leur image et aux mélodies de l'époque, férocement revenues à la mode.