Vitaa partage un souvenir avec Diam's, un "gros moment d'émotion"

Rohff, Soprano, Robin Thicke, Gims... Vitaa a collaboré avec de grands noms de la musique. Son association à Diam's a marqué l'histoire de la musique française et des milliers de fans. La chanteuse se souvient d'un "gros moment d'émotion" vécu avec la rappeuse, lors d'un concert mémorable.

Vitaa compte près de 900 000 abonnés sur Instagram. Elle y a reposté la story d'un compte fan dans sa story du mardi 13 avril 2021. @julie7vitaa a permis à ses followers de lui poser des questions et a répondu à celle d'un internaute, s'interrogeant sur son duo préféré de Vitaa.

Réponse ? Confessions nocturnes, avec Diam's. "Le plus gros moment d'émotion en live/concert que j'ai pu vivre jusqu'à présent, tous concerts/artistes confondus", argumente @julie7vitaa, qui illustre sa réponse d'une photo de Vitaa et Diam's sur scène, interprétant leur tube lors d'un concert de la tournée Au tour de ma bulle en 2006. Vitaa a reposté la story et ainsi partagé ce moment de nostalgie.

Depuis, Vitaa garde Diam's dans son coeur. Elle a parlé de son amie et de l'arrêt de sa carrière musicale dans l'émission Clique, le 12 février 2021. "Moi je comprends tout à fait cette phrase. Pour avoir vu la malédiction s'abattre sur elle, on sait combien elle a souffert, a expliqué Vitaa. À un moment donné, quand tu vois que c'est pour ta santé, je pense qu'il faut savoir faire des breaks. Quand tu sais pas faire ça, c'est un métier qui peut te rendre fou, qui peut te tuer. Et il y a des gens qui disent : 'Arrêtez, vous avez tout !' Bien sûr que c'est un métier merveilleux, on n'est pas en train de dire qu'on va à l'abattoir mais c'est un métier où tu peux te brûler les ailes."