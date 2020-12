Vitaa évoque son amitié indestructible avec Diam's : "Je l'ai vue beaucoup souffrir"

Interviewée par Augustin Trapenard le 23 décembre 2020 sur France Inter, Vitaa a révélé les secrets de son amitié avec Diam's, rappeuse emblématique des années 2000. Entre elles, tout a été magique. Leur rencontre a d'ailleurs été une évidence, comme elle le confie au micro de l'émission Boomerang : "On s'est rencontrées parce qu'on m'avait proposé de faire une collaboration sur un titre à l'époque Double Face Hip Hop Rnb. (...) On me dit : 'Invite qui tu veux', et Diam's n'était pas très connue à l'époque, elle n'avait pas encore sorti ses grands succès. Mais moi je la connaissais parce que je suivais un peu tout ce qu'elle faisait, j'étais fan. J'ai dit : 'Il y a une personne que je veux rencontrer c'est elle'."

On s'est plus jamais lâchées

Le rendez-vous est pris avec Diam's. Vitaa découvre alors que l'interprète du titre Ma Souffrance l'a déjà écoutée et adore sa voix. Elle raconte : "À ma grande surprise elle me connaissait parce qu'elle avait écouté comme ça certains morceaux et elle a dit : 'J'aime trop sa voix je veux la rencontrer. On se rencontre. Coup de foudre humain avant l'artistique et après on s'est plus jamais lâchées."

À l'époque pourtant, Vitaa enchaîne les refus dans les maisons de disques qui ne croient pas en son projet musical. Elle se souvient : "Avec mon manager, on a fait toutes les maisons de disques les unes après les autres qui nous disaient c'est trop compliqué ce projet, une blanche qui chante un petit peu dans les sonorités RnB, Soul, ça marchera jamais." Diam's devient alors son moteur, son coach et lui donne confiance en elle et en son talent. "Diam's elle m'a beaucoup poussée, elle me disait tu as un don, il faut que tu écrives, il faut que tu racontes tes histoires. J'ai beaucoup appris à ses côtés parce que j'allais en tournée avec elle (...) Je la regardais beaucoup. Vraiment, c'est une grande auteure." C'est finalement grâce à leur duo Confessions nocturnes que la carrière de Vitaa décollera en 2006.

Elle écrit encore des bouquins, des textes

Aujourd'hui loin des médias, Diam's vit une vie de maman paisible avec son mari en Arabie saoudite. Ayant eu du mal à gérer les conséquences de la célébrité, Mélanie Georgiades a en effet préféré se retirer loin de la musique et est devenue maman de Maryam et d'Abraham. Vitaa explique : "Je l'ai vue beaucoup souffrir, je pense qu'elle s'était elle aussi beaucoup construite qu'en tant qu'artiste et elle a eu beaucoup de mal à mener sa vie personnelle et sa vie d'artiste. (...) Elle est plus heureuse comme ça et moi je respecte son choix. C'est mon amie."

Très proches, les deux aristes ont noué des liens forts et indéfectibles. Amusée, l'interprète du titre À fleur de toi raconte : "C'est une passionnée, elle écrit encore. Elle a mis la musique de côté mais elle écrit encore des bouquins, des textes. Des fois on est ensemble à la maison et elle se met à me faire un couplet." Alors, un nouveau duo serait-il encore possible entre les deux artistes ? Qui sait...