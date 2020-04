Diam's : Apparition pendant le ramadan, aux côtés de son mari

La dernière fois que Diam's avait fait parler d'elle remontait à février dernier, lorsqu'elle avait annoncé un nouveau projet, celui d'organiser des voyages en Arabie Saoudite, à destination des pèlerins désirant se rendre à La Mecque. Pour se faire, elle a monté sa propre agence baptisée Hégire Voyages. "À tous mes frères et soeurs, ⁣⁣aujourd'hui est un grand jour pour moi ! @hegirevoyages ouvre ses portes ! ⁣⁣Depuis deux ans je passe énormément de temps à Médine, cette ville si chère au coeur de croyants. ⁣⁣Depuis mon premier voyage dans les lieux saints, je nourris un rêve : ⁣celui d'ouvrir ma propre agence de voyages et d'offrir à mes frères et soeurs la possibilité de venir faire la Omra dans les meilleures conditions, en toute confiance et en toute sérénité. ⁣⁣Après des mois et des mois de travail, j'ai pu composer une équipe professionnelle, de confiance, qui vous accompagnera au mieux lors de votre séjour", avait-elle expliqué à l'époque.

Malheureusement, le nouveau projet de Diam's s'est rapidement retrouvé mis à mal avec la propagation du coronavirus.