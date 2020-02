Diam's : Son business religieux déjà compromis ?

De rappeuse à agent de voyages. La chanteuse Diam's, installée depuis quelques années en Arabie saoudite, a récemment lancé une agence de voyages pour les musulmans souhaitant se rendre en pèlerinage à La Mecque. "Dès le mois de mars, vous pourrez partir en Omra avec nous", écrivait-elle sur Instagram. Mais c'était sans compter sur le coronavirus.

Alors que le virus dit COVID-19 se propage aux quatre coins du monde, l'Arabie saoudite vient de prendre des mesures qui risquent fort de compromettre les plans de l'ancienne star de la chanson... "L'Arabie saoudite suspend l'entrée des pèlerins sur son territoire. L'Arabie saoudite a décidé de suspendre 'temporairement' l'entrée sur son territoire des pèlerins se rendant à La Mecque, dans le but 'de prévenir l'arrivée du nouveau coronavirus dans le royaume et sa propagation', a annoncé le ministère des Affaires étrangères", peut-on lire sur auprès de nos confrères du Parisien.

Le gouvernement du royaume, dirigé par Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, a décidé de "suspendre temporairement les entrées dans le royaume pour réaliser la Oumra et visiter la Mosquée du Prophète", précise un communiqué du ministère de la Santé. Dans le même temps, les restrictions touchent aussi les voyageurs de pays étrangers munis d'un visa de tourisme et provenant de pays où sévit le nouveau coronavirus ; actuellement, l'Italie est particulièrement sous les feux des projecteurs en raison d'une flambée de cas recensés. "Ces procédures sont temporaires, et sont sujettes à l'évaluation continue des autorités compétentes", ajoute le communiqué du ministère de la Santé. Alors que mars approche, le premier voyage de l'agence de Diam's – qui possède une antenne parisienne – semble donc compromis.

"Les places sont limitées pour ce premier voyage", précisait-elle sur Instagram, promettant toutefois que d'autres séjours étaient prévus en avril "et durant le mois de ramadan". D'ici là, on en sera toutefois peut-être au stade de la pandémie...