Diam's victime d'une malédiction ? Vitaa se confie : "Je l'ai vue au plus mal..."

Une amitié indestructible s'est tissée entre Diam's et Vitaa. Toujours là pour la rappeuse, Vitaa a évoqué les nombreuses souffrances subies par Mélanie tout au long de sa carrière et ce break nécéssaire et vital qu'elle a dû prendre pour sa santé.

Très proche de Mélanie - grâce à qui sa carrière a véritablement décollée avec le titre Confessions nocturnes en 2006 - la femme de Hicham Bendaoud a poursuivi les confidences : "J'ai toujours été à ses côtés donc c'est ma soeur, c'est mon amie. Quand je l'ai vue au plus mal et qu'ensuite je l'ai vue remonter la pente. Seule. Ça veut dire que c'était son choix de vie personnel et ça a été vraiment salvateur. (...) J'arrive à comprendre combien ça a pu choquer les gens qui sont passés de Diam's la rappeuse à Diam's qui arrête la musique, la femme voilée. Mais la femme en paix, en fait. La femme tellement apaisée qui s'est transformée." Pour conclure, la maman de Liham et d'Adam a déclaré que Diam's est désormais "une maman incroyable dévouée à ses enfants" (Diam's a donné naissance à une petite fille Maryam en 2012 puis à un garçon prénommé Abraham en 2015). Alors, être maman serait-il finalement le plus beau métier du monde ?