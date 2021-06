Marwa Loud proche de Diam's : "On s'est rencontrées à Carrefour"

Marwa Loud a le privilège d'être une des rares artistes de la nouvelle scène ayant des contacts avec la désormais discrète Diam's. Grâce à des amis communs - notamment Grand Corps Malade -, Camille Lellouche avait rencontré celle qu'on appelle désormais par son prénom, Mélanie. "Je suis partie quelques jours pour le travail et respirer en même temps et on s'est vues une journée. On ne s'étaient jamais vues et la connexion a été assez rare. Elle a une aura qui est incroyable et le fait qu'elle se préserve aujourd'hui et qu'elle soit dans sa religion [elle s'est convertie à l'Islam, NDLR] je trouve ça fantastique et voilà par pudeur j'en dirai pas plus mais en tout cas c'est une femme extraordinaire, d'une intelligence rare et elle est puissante. J'ai pleuré, on a pleuré", avait-elle détaillé dans Clique.

Les médias ont plutôt l'habitude de questionner sa grande amie de toujours, Vitaa, pour savoir comment la rappeuse - qui a lancé un business religieux avec l'agence Hégire - vit depuis la fin de sa carrière. Diam's semble toujours avoir une place de choix dans le coeur de ses fans. Preuve en est : Camélia Jordana, Amel Bent et Vitaa ont repris son hymne, Marine, premier single de leur album Sorore disponible ce mois ci.