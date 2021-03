Diam's : Son business religieux prêt à repartir mais...

Les Français ont connu Diam's rappeuse à succès avant qu'elle ne change radicalement de vie. Installée en Arabie Saoudite, convertie à l'Islam et voilée, la star a abandonné cette carrière mais ne reste pas inactive. Outre l'écriture de livres, elle a révélé l'an dernier avoir lancé la compagnie Hégire Voyages. Mais la pandémie de Covid-19 est passée par là, stoppant net son projet. Une bonne nouvelle pourrait bien lui permettre de reprendre son activité.

En effet, alors que l'Arabie Saoudite avait imposé des restrictions très strictes pour lutter contre la pandémie - seulement 1000 pèlerins autorisés à La Mecque et uniquement des citoyens du pays avant d'augmenter la jauge, frontières fermées - le ministère de la Santé a annoncé, mardi 2 mars 2021, par la voix de Tawfiq Al Rabiah, un assouplissement des mesures avec des conditions. Le ministre a fait savoir que le pèlerinage dit Hajj serait autorisé à un plus grand nombre sur présentation obligatoire d'une preuve de vaccination contre le coronavirus. "La condition majeure pour y participer", a-t-il précisé. En revanche, il n'a pas précisé combien de personnes pourraient se rendre à La Mecque - il peut y avoir jusque 2 millions de pèlerins ! - ni si les étrangers seront autorisés même en ayant été vaccinés.

Cette annonce n'est sans doute pas passée inaperçue pour Diam's, laquelle proposait avec Hégire Voyages des séjours de luxe, sur mesure, pour faire le pèlerinage. D'ici à juillet, période prévue pour le Hajj, les campagnes de vaccination auront bien avancées dans de nombreux pays y compris, normalement, en France. Ainsi, l'ex-star aujourd'hui âgée de 40 ans pourrait bien pouvoir démarrer son nouveau business avec de premiers clients d'ici quelques mois.

Sur Instagram, Hégire Voyages n'a plus communiqué depuis mars 2020. Sur le site officiel de l'agence, on peut y découvrir un descriptif d'une des offres. "Parce qu'il n'est pas interdit d'allier confort et expérience spirituelle, Hégire Voyages vous propose son service prestige personnalisé. Vols en jets ou business class, séjourner le temps d'un week-end à La Mecque, guides privés tout au long de votre séjour, suites royales ou présidentielles avec vue sur la Kaaba, chauffeurs privés, contactez notre conciergerie afin qu'elle organise avec vous le meilleur séjour possible", peut-on lire.