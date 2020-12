Diam's, "une illuminée sous l'emprise d'un gourou" ? "Les gens s'arrêtent à la surface"

Restée discrète depuis l'arrêt de sa carrière, Diam's a fait son retour le temps d'une interview de la femme derrière l'artiste, Mélanie. Un échange publié sur Instagram, le jeudi 3 décembre 2020, mais qui date en réalité de mars 2019. Elle était alors revenue sur de nombreux aspects de sa vie, en commençant par sa carrière de chanteuse. "Tu es pour moi comme une expérience de vie qui a fait celle que je suis à présent. J'ai compris tant de choses", confiait-elle au magazine Paulette, pour une édition sur la spiritualité.

"Tu étais une star, tu avais tout pour être heureuse, les gens t'aimaient et voilà que tu as disparu du jour au lendemain", remarquait Diam's, dans la peau d'une journaliste d'un jour. "C'est ta façon, votre façon, de percevoir ce qu'était ma vie. Les gens s'arrêtent à la surface des choses sans se demander ce qui se cache au fond. Tu sais mieux que quiconque ce qu'à été pour moi la célébrité. Au-delà de l'épuisement et du stress que subit le corps, il y a aussi le sentiment d'être comme fissurée de l'intérieur, d'être un puzzle divisé en une infinité de pièces", a développé Mélanie.

Au moment de son départ de la scène musicale, Diam's souffrait de dépression. Ne supportant plus cette "dose émotionnelle trop intense", elle a déploré s'être laissée happée par "un travail envahissant" qui faisait qu'elle n'était plus elle-même. Grâce à la foi et à la religion musulmane, Diam's a pu se reconstruire et vivre une vie véritablement faite pour elle.

Cependant, elle déplore les vives critiques dont elle fait l'objet depuis sa retraite musicale. "Les gens me voient parfois comme une illuminée sous l'emprise d'un gourou, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est le nombre de livres que j'ai dévoré à ce sujet, le nombre d'heures que j'ai passées à échanger avec des chrétiens, des historiens, des théologiens de diverses religions qui m'ont beaucoup éclairée", a-t-elle ajouté.

Après avoir relayé cette interview, Diam's a partagé sur Instagram son Big Up Project, qui finance la construction d'orphelinats, de centres d'accueil pour les enfants des rues, de foyers de réinsertion et tant d'autres. Un projet fondé et mené par l'ancienne artiste.