Diam's : Son business religieux reprend, de très luxueux séjours proposés...

Il y a eu Diam's la rappeuse, la fan de design, l'écrivaine et, désormais, la femme d'affaires dans le business religieux. Installée depuis quelques années en Arabie saoudite avec son discret mari et ses deux enfants, l'ancienne star de la musique convertie à l'Islam a annoncé l'hiver dernier le lancement de sa société Hégire Voyages. Une agence permettant des séjours sur mesure à La Mecque. Projet rapidement mis en pause à cause de la pandémie de coronavirus. Mais le déconfinement vient relancer la machine...

Sur le site officiel de cette nouvelle agence de voyages promettant aux pèlerins de pouvoir faire la Omra - pèlerinage vers la ville sainte -, on peut découvrir "l'offre du moment" datée du 1er juillet 2020. Un service "prestige" pas vraiment à la portée de toutes les bourses... "Parce qu'il n'est pas interdit d'allier confort et expérience spirituelle, Hégire Voyages vous propose son service prestige personnalisé. Vols en jets ou business class, séjourner le temps d'un week-end à La Mecque, guides privés tout au long de votre séjour, suites royales ou présidentielles avec vue sur la Kaaba, chauffeurs privés, contactez notre conciergerie afin qu'elle organise avec vous le meilleur séjour possible. Accomplissez votre Omra en compagnie d'un guide compétent qui répondra à vos interrogations et vous fera visiter les différents sites qui ont marqué l'histoire de notre religion", peut-on lire. Au moment du Ramadan, le site proposait une autre offre "confort" - séjour annulé à cause du Covid-19 - démarrant à 2990 euros, un somme déjà coquette.

Si l'agence de Diam's a donc relancé une offre, il n'est toutefois pas certain qu'elle puise elle aussi se maintenir. En effet, l'Arabie saoudite doit accueillir des milliers de pèlerins du 28 juillet au 2 août pour le Hadj, le grand pèlerinage annuel vers La Mecque et Médine. Mais, pour l'heure, le pays n'autorise toujours pas les ressortissants étrangers à entrer sur le territoire en raison de la pandémie de coronavirus. Dans le pays, plus de 160 000 cas ont été recensés. Le séjour proposé par Diam's et son équipe ne devrait sans doute pouvoir se faire, au mieux, qu'à la fin de l'été...