Vitaa très enceinte : sortie en couple avec son mari Hicham pour supporter le PSG

C'est une tradition qui ne se dément toujours pas. Chaque année pour les matchs les plus importants de la saison, c'est-à-dire ceux de coupe d'Europe, le Parc des Princes se garnit de très nombreuses stars, qu'elles soient françaises ou internationales. Pour un match aussi prestigieux que celui contre le mythique Real Madrid, il était certain que les personnalités seraient au rendez-vous de ce huitième de finale aller qui a vu les Parisiens l'emporter sur la plus petite marge. Avec un but à la dernière seconde de Kylian Mbappé, les joueurs de la capitale ont fait se soulever le Parc et parmi les célébrités venues assister à la rencontre, on a notamment pu voir la chanteuse Vitaa.

La belle brune était, comme souvent, accompagnée de son époux, Hicham Bendaoud. Ce n'est pas la première fois que la grande copine de Slimane vient voir jouer Neymar et ses coéquipiers et en général, le père de ses deux garçons, Liham (né en juillet 2011) et Adam (né en octobre 2014) l'accompagne. L'artiste de 38 ans a pu exhiber son joli ventre rond dans une tenue plutôt sobre puisque sous une veste ample de couleur verte, elle avait choisi un pull noir et un pantalon du même coloris. La diva était déjà venue supporter le PSG en décembre dernier, mais à l'époque, elle n'avait pas encore annoncé sa grossesse.

Pluie de stars en tribunes

Vitaa et Hicham étaient d'ailleurs plutôt bien entourés si l'on élargit un peu les photos. À leurs côtés on a pu voir plusieurs légendes du sport français, à commencer par la star du handball et joueur du PSG, Nikola Karabatic. L'ancien pilote de Formule 1 Alain Prost était également de la partie. Celle qui continue à pratiquer le sport de manière intensive a également pu croiser un de ses confrères puisque la star des platines DJ Snake, grand supporter du club de la capitale, était évidemment là pour soutenir les parisiens. La chanteuse a également eu quelques mots avec l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy.

Une soirée de gala hier soir au Parc des Princes, où le spectacle était autant sur le terrain qu'en tribunes !