Slimane papa : sa fille caractérielle ? Séquence tordante en live sur Instagram

Slimane est devenu papa pour la première fois en décembre dernier. Un bonheur inquiétant. Née avec deux mois d'avance, la petite fille est restée à l'hôpital, sous la surveillance accrue des médecins. Le chanteur de 32 ans n'avait plus qu'une obsession : qu'elle survive. En véritable guerrière, elle a survécu. Slimane ne pouvait pas être plus heureux. Alors quand, comme tout bébé, elle pique une petite crise à son père, le gagnant de The Voice ne peut pas lui en vouloir bien longtemps. Dans sa story Instagram ce vendredi 18 mars, Slimane a partagé un peu de sa matinée avec ses abonnés. Pensant profiter d'un petit-déjeuner en paix pendant la sieste de sa fille, il s'apprêtait à discuter un peu avec sa communauté : "Comment ça va tout le monde ? Pour une fois..." Un cri s'est alors fait entendre au loin, contraignant le papa à s'interrompre brusquement avant qu'un second cri retentisse.

La situation a évidemment fait rigoler Slimane, gaga de sa petite fille : "J'allais dire 'Pour une fois, elle me laisse prendre un petit-déjeuner'" a-t-il expliqué avant de finir par rire de la situation. L'interprète de Viens on s'aime n'a pas attendu très longtemps pour aller consoler sa fille d'amour par qui il apprécie de se faire mener par le bout du nez. Bébé revient de loin, Slimane veut profiter à fond.

L'acolyte de Vitaa a annoncé l'heureuse nouvelle à ses fans en janvier dernier. Dans une vidéo publiée sur Instagram, Slimane partageait sa joie d'avoir accueilli une petite fille mais aussi sa peine : "Je vous avoue que j'ai deux sentiments qui se mélangent : je suis à la fois très heureux de vous annoncer ce que je vais vous annoncer et à la fois je suis très triste parce que je ne pensais pas vous l'annoncer comme ça. Je suis devenu papa d'une petite fille incroyable, un petit ange, qui est née pratiquement deux mois à l'avance et qui est à l'hôpital depuis un mois". En retrait des réseaux depuis la naissance - que tout le monde ignorait -, Slimane était au chevet de son bébé : "Ça fait un mois que je m'inquiète pour elle, qu'elle a du mal à respirer parfois, qu'elle a du mal à se nourrir aussi. Ça fait un mois que je prie tous les jours pour qu'elle aille mieux. Je suis papa, je suis heureux, elle va bien, elle va mieux". De parfaites nouvelles concernant la petite femme de sa vie.