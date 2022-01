Slimane papa : Nuits blanches avec bébé, il partage une tendre vidéo et un premier cadeau de naissance...

A 32 ans, le sympathique chanteur Slimane est devenu père. Après plusieurs semaines d'absence des réseaux sociaux, l'artiste a finalement posté une vidéo sur Instagram, le 27 janvier 2022, pour annoncer la naissance de sa fille, laquelle est venue au monde avec deux mois d'avance et devant être hospitalisée pour régler quelques problèmes de santé. Il a depuis dévoilé une tendre photo avec bébé et, désormais, une adorable vidéo.

Dans la story de son compte, le chanteur découvert par le grand public grâce à l'émission The Voice a posté quelques vidéos. On a d'abord pu découvrir le joli cadeau de naissance reçu de la part de son amie la chanteuse Lea Castel. "Quand tata Lea Castel compose un piano pour ma fille. Un des plus beaux cadeaux de naissance ! Je t'aime ma Lea", a commenté le chanteur et jeune papa, très ému. On peut entendre un extrait musical imaginé par sa consoeur, qui servira sans doute de berceuse à bébé.

Slimane, qui reste très mystérieux sur sa vie privée et ne s'affiche pas en couple avec qui que ce soit depuis des années, multiplie les allers et retours à l'hôpital pour être avec sa fille. Il a ainsi posté une autre vidéo sur laquelle on le voit avec son enfant dans les bras alors qu'il donne de la voix en reprenant le tube Je te promets du regretté Johnny Hallyday. En commentaire, il écrit : "Les plus belles nuits blanches de ma vie c'est avec toi que je les passerais." Une fois rentré à la maison avec bébé, l'interprète de Viens on s'aime sera-t-il donc un papa solo pour gérer les biberons, les couches et les réveils en pleine nuit ?

Slimane, sur un petit nuage, doit avoir hâte que sa fille - au prénom tenu secret - aille mieux. En vidéo, le grand complice de Vitaa déclarait : "Ça fait un mois que je m'inquiète pour elle, qu'elle a du mal à respirer parfois, qu'elle a du mal à se nourrir aussi. Ça fait un mois que je prie tous les jours pour qu'elle aille mieux et pour que je puisse vite la présenter à tous les gens qui l'aiment déjà, ma famille, mes amis."