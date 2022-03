"Un papa formidable" : Les mots touchants de Vitaa sur Slimane et sa fille

La vie de Slimane a changé au cours des derniers mois. Après avoir annoncé sa séparation d'avec Vitaa, le chanteur de 32 ans faisait une révélation à ses fans sur son compte Instagram. À la fin de l'année dernière, un bonheur est venu illuminer sa vie : une petite fille. S'il s'est dévoilé à plusieurs reprises avec son bébé dans les bras, Slimane n'a pas vraiment raconté les dessous de son quotidien de papa. Vitaa, en revanche, a évoqué ce bouleversement survenu dans la vie de son ancien compagnon de route. Dans une interview accordée à Sud Info, média belge, la future maman a abordé le sujet. Elle s'est évidemment dit "très heureuse pour lui" et a surtout assuré qu'il était "un papa formidable" : "Il rêvait d'avoir un enfant depuis très longtemps. Je considère sa fille comme ma nièce".

C'est en janvier dernier que Slimane avait annoncé être devenu papa pour la première fois. Un bonheur pas si simple pour le jeune père : "Je suis à la fois très heureux de vous annoncer ce que je vais vous annoncer et la fois je suis très triste parce que je ne pensais pas vous l'annoncer comme ça. Je suis devenu papa d'une petite fille incroyable, un petit ange, qui est née pratiquement deux mois à l'avance et qui est à l'hôpital depuis un mois."

Le gagnant de The Voice avait donné quelques détails de sa nouvelle vie de papa, partagée entre la joie d'avoir une fille et la peur de la perdre : "Ça fait un mois que je m'inquiète pour elle, qu'elle a du mal à respirer parfois, qu'elle a du mal à se nourrir aussi. Ça fait un mois que je prie tous les jours pour qu'elle aille mieux et pour que je puisse vite la présenter à tous les gens qui l'aiment déjà, ma famille, mes amis." Bébé va visiblement mieux. En février dernier, Slimane lui adressait une jolie déclaration : "Le monde est une catastrophe mais chaque seconde que je passe avec toi me rappelle combien la vie est belle ma fille... Tu seras fière tu seras libre tu seras tout ce que tu voudras être ma fille car je serais là. Je t'aime." L'identité de la maman n'est toujours pas connue, il en est d'ailleurs séparée. Mais c'est tant mieux. Tout son amour, c'est à sa fille qu'il veut le donner.