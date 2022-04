Diaporama Vitaa, tata gaga : la fille de Slimane lui rend visite, craquage en direct

Vitaa et Slimane - Photocall de la 35ème cérémonie des Victoires de la musique à la Seine musicale de Boulogne-Billancourt © Cyril Moreau/Bestimage

Slimane et Vitaa lors de la 23ème édition des NRJ Music Awards 2021 au Palais des Festivals de Cannes, le 20 novembre 2021. © Rachid Bellak/Bestimage

Exclusif - Vitaa et Slimane sur la scène de l'AccorHotels Arena à Paris pour leur tournée " Versus Tour" le 22 octobre 2021. © Tiziano Da Silva / Bestimage

Francofolies 2021 - La Rochelle - 10 07 2021 - Vitaa et Slimane

Francofolies 2021 - La Rochelle - 10 07 2021 - Vitaa et Slimane

Francofolies 2021 - La Rochelle - 10 07 2021 - Vitaa et Slimane

9 / 24

Vitaa et Slimane - Photocall et Backstage de l'événement musical "RFM Music Show" édition spéciale pour les 40 ans de la célèbre radio au Palais des Sports de Levallois-Perret et avec le retour des lives. © Veeren Ramsamy - Pierre Perusseau / Bestimage