Amel Bent enceinte de son 3e enfant : une grossesse ultra-stylée, ses plus beaux looks

Rihanna, Nabilla, Vitaa, Amel Bent... Ces derniers mois, les annonces de grossesse se sont enchaînées ! Toutes permettent à leurs followers d'en suivre l'avancée sur les réseaux sociaux. Amel a profité de la sienne pour réaliser un défilé de looks soigneusement pensés, et ainsi consolider son statut d'influenceuse mode.

Déjà maman de deux filles (Hana et Sofia, âgées de 4 et 6 ans), Amel Bent donnera très bientôt naissance à son troisième enfant ! Bien qu'enceinte, la chanteuse ne s'est pas vraiment reposée. Elle a poursuivi les tournages pour The Voice, s'est produite avec la troupe des Enfoirés pour leur concert annuel, et s'est même sublimée lors de la dernière Fashion Week parisienne, consacrée aux collections prêt-à-porter pour les saisons automne-hiver 2022.

À chacune de ses apparitions, Amel Bent a marié style et confort. L'essentiel de sa parade de tenues de grossesse a eu lieu sur le plateau de The Voice. La coach s'est notamment sublimée en veste et combinaison Courrèges, en jogging lilas ou encore en robe transparente Mugler.