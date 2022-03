Amel Bent enceinte et canon en robe transparente sur The Voice, Vitaa et ses fans envoûtés

"Tu accouches dans 2 semaines maximum, olala trop hâte", ajoute un autre follower. Grâce à cette nouvelle publication, Amel Bent a permis à ses fans de suivre l'avancée de sa grossesse. Elle arrive bientôt à son terme. Dans deux semaines maximum donc, Amel Bent donnera naissance à son deuxième enfant. Son mari Patrick Antonelli et elle sont déjà parents de deux filles, Hana et Sofia (4 et 6 ans), qui sont aux petits soins pour leur maman et impatientes d'accueillir leur petit frère ou petite soeur !

Récemment invitée dans l'émission En Aparté sur Canal +, Amel Bent s'est confiée sur sa grossesse et son agenda très chargé. "Je savais, quand on a décidé avec mon mari de faire ce troisième bébé, dans quelle période j'allais vivre cette grossesse (...) Pour moi, ça a été longtemps une question, surtout quand j'ai eu mon premier enfant : est-ce que pour être une artiste à 100%, il fallait sacrifier ma vie de famille, ou inversement ?", a-t-elle affirmé.